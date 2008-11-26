Тютюнові вироби в Україні мають подорожчати - уряд

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби». Текст законопроекту оприлюднено на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, уряд пропонує статтю 2 Закону викласти у такій редакції: «Установити з 1 січня до 30 червня 2009 року ставки акцизного збору на такі товари:

сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну - 37,5 грн. за 1 тис. штук;

сигарети без фільтра, цигарки – 15,6 грн. за 1 тис. штук;

сигарети з фільтром – 37,5 грн. за 1 тис. штук; тютюн для паління, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції - 15 гривень за 1 кг;

жувальний і нюхальний тютюн - 6,25 гривні за 1 кг.

Розмір податкового зобов’язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менше 18 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 10), 40 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 2402 20 90 20).”.

Як зазначається в пояснювальній записці, підготовленій міністром фінансів України Віктором ПИНЗЕНИКОМ, прийняття проекту закону дозволить збільшити доходну частину державного бюджету в сумі близько 1 млрд. 200 млн. грн. в розрахунку на рік.

Довідка УНІАН. На сьогодні Закон України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» визначає такі акцизи на: сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну - 30 грн. за 1000 шт.; сигарети без фільтра, цигарки - 12,5 гривень за 1000 шт.; сигарети з фільтром - 30 гривень за 1000 шт., тютюн для паління, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції - 12 грн. за 1 кг; жувальний і нюхальний тютюн - 5 грн. за 1 кг.