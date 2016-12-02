МОЗ ініціює зміни щодо складу військових аптечок відповідно до стандартів НАТО

Як повідомили УНІАН у МОЗ, склад індивідуальної аптечки, склад аптечки військового медика є науково обґрунтованим, і випробуваний не одним боєм. Вміст натівських аптечок постійно переглядається і доповнюється сучасними та ефективними засобами та препаратами.

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У МОЗ підкреслили, що медична допомога українським бійцям немає відрізнятися від меддопомоги натівським солдатам.

Врахувавши міжнародні стандарти та бойовий досвід у зоні проведення АТО було розроблено зміни до Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в складі військових аптечок та наплічників медичного санітара і санінструктора.

У відомстві висловили сподівання, що Міноборони підтримає цю ініціативу МОЗ.