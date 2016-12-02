Червоний Хрест України звинувачують у корупції та вимагають кримінальної відповідальності для винних

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Transparency International Україна (TI Україна).

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Зазначається, що TI Україна вітає рішення Міністерства охорони здоров’я України про припинення з 2017 року фінансування з держбюджету патронажної служби ТЧХУ.

«Відомо, що за останні 4 роки міністерство надало патронажній службі 252,3 млн грн з державного бюджету. Фінансування товариства відбувалося в усі роки існування незалежної України. Втім, прозорого звітування щодо використання державних коштів товариство не надає, а функції патронажних сестер вже багато років здійснюють територіальні центри соціального обслуговування, що було встановлено Рахунковою палатою за результатами аудиту ефективності використання коштів, виділених МОЗ на підтримку ТЧХУ», - повідомили в TI Україна.

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Також, за даними організації, у результаті перевірки стало відомо, що ТЧХУ «не забезпечує достовірними даними про роботу патронажної служби та про кількість осіб, яким надано медико-соціальні послуги, бо обсяги цих послуг завищуються в рази. Наприклад, у 2015 році були наявні випадки обслуговування одних і тих самих громадян різними медичними патронажними сестрами протягом року та в один і той же період».

Завдяки колишнім волонтерам товариства, журналістам-розслідувачам та Transparency International Україна інформація про порушення всередині товариства набула розголосу.

«Перевірки діяльності ТЧХУ з боку Державної аудиторської служби України також виявили численні порушення, зокрема те, що ТЧХУ не здійснює діяльність у сфері охорони здоров’я за отримані бюджетні кошти з Міністерства охорони здоров’я», - зазначили в організації.

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У зв’язку з цим Transparency International Україна наполягає, щоб Міністерство охорони здоров’я провело службове розслідування стосовно своїх працівників, які сприяли фінансуванню ТЧХУ багато років, незважаючи на відсутність належного звітування з боку товариства. Також організація вимагає передати всі відповідні матеріали від МОЗ до Національної поліції України.

Окрім того, ТІ Україна закликає Нацполіцію не зволікати з перевіркою наданих як зараз, так і в майбутньому, фактів та матеріалів, і якнайшвидше провести всебічне неупереджене розслідування щодо наявності корупції всередині ТЧХУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у МОЗ заявили про намір припинити фінансування патронажної служби Товариства Червоного Хреста України з 1 січня 2017 року у зв'язку з непрозорістю та порушеннями при використанні коштів з держбюджету.

Також у МОЗ наголосили, що в усьому світі національні Товариства Червоного Хреста фінансуються за рахунок благодійних пожертв донорських організацій, небайдужих громадян, членських внесків, а не за кошти держбюджету.