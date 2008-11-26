Вінницька ОДА проситиме уряд переглянути націнки на ліки

Вінницька обласна державна адміністрація ініціюватиме внесення змін до постанови уряду, якою обмежено націнки на лікарські засоби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької ОДА Ірина КОШЕЛЬНИК.

За її словами, подальше забезпечення галузі охорони здоров’я медикаментами – під загрозою, тому обласна адміністрація проситиме уряд переглянути затверджені націнки на ліки.

Вінницька ОДА своє звернення мотивує тим, що встановлена гранична 10% надбавка на лікарські засоби, які купують за державні кошти медичні заклади, змушує фармацевтів відмовлятися від виграних тендерів. Раніше ці повноваження мали обласні адміністрації. Так, згідно з розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації, ліки першочергового переліку реалізували через аптечну мережу з націнками не вище ніж 35% оптової ціни виробника.

Сьогодні ж фармацевти скаржаться на неприбутковість свого бізнесу та відмовляються працювати з бюджетними закладами.

До кінця року система охорони здоров’я Вінницької області медикаментами забезпечена. Втім, ситуація вимагає коректив на рівні центральної влади, переконані в облдержадміністрації. Керівник Вінницької області Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ вважає, що втручання уряду може попередити можливі проблеми на фармацевтичному ринку, зокрема, й дефіцит ліків.

Тому готуються листи відповідного змісту, які будуть надіслані на ім’я прем’єр-міністра та міністра охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 17 жовтня № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» Кабмін обмежив граничні торговельні надбавки не вище 15% на оптову та не вище 35% на роздрібну реалізацію медикаментів з Національного переліку та встановив межу у 10% від оптової ціни виробника на лікарські засоби, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти.