На Тернопільщині двоє осіб загинуло від переохолодження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, тіло 53-річного чоловіка виявили в с. Кудинівці Зборівського району. Ще одного місцевого жителя односельчани виявили у с. Коржова Монастириського району. Йому було 56 років. В обох випадках причиною смерті медики визначили загальне переохолодження.