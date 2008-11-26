На Тернопільщині двоє осіб загинуло від переохолодження
16:39, 26 листопада 2008Країна
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Повідомлення МНС
На Тернопільщині двоє осіб загинуло від переохолодження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, тіло 53-річного чоловіка виявили в с. Кудинівці Зборівського району. Ще одного місцевого жителя односельчани виявили у с. Коржова Монастириського району. Йому було 56 років. В обох випадках причиною смерті медики визначили загальне переохолодження.
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