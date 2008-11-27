Для чого страхуватися вагітним

Страхові компанії опікають жінок з моменту встановлення вагітності і ведуть її до появи малюка у світ. Для цього майбутню маму прикріплюють до певної клініки, де їй видають лікарняний лист, а також оформляють обмінну картку – документ, що відображає всі особливості вагітності.

Вибір державної клініки звільнить жінку від обов`язкового спостереження в жіночій консультації за місцем проживання. А якщо породілля захоче звернутися в приватну клініку, яка по українських законах не може видавати лікарняний і карту, страховики прикріплять її до двох лікарень – вибраної та державної.

Але вибір основної клініки ще не означає, що всі процедури вам доведеться проходити саме в ній. Якщо там не буде потрібної апаратури і лікарів відповідної кваліфікації, страхова компанія направить вас в іншу медустанову.

Переваги застрахованих:

- прийом до лікаря по запису і без черги;

- всі аналізи безкоштовні;

- лояльніше ставлення лікарів – за хамство їм доводиться відповідати перед страховиком;

- у поліс входить загальне медичне страхування;

- у разі госпіталізації – палата з підвищеним комфортом;

- обстеження проводять на сучасній апаратурі, в хорошій клініці;

- страховик стежить за тим, щоб жінку зайвий раз не піддавали дороговартісним і необов`язковим обстеженням.

Чим дорожче коштує поліс і чим раніше ви його купите, тим більше послуг в нього буде включено. Звичайно це не тільки спостереження у акушера-гінеколога, але і консультації інших фахівців: окуліста, лора, стоматолога тощо.

Крім того, в поліс включають і допологове обстеження (УЗД, діагностика порушень розвитку нервової системи плоду тощо). Також можна розраховувати на екстрену госпіталізацію на початку пологових переймів, стаціонарне лікування при загрозі переривання вагітності, ведення пологів спеціальною медичною бригадою і знеболення.

Програма може покривати також діагностику раку молочної залози і матки, а також інвалідність 1-ої і 2-ої групи через пластичну операцію або пологи.

Вартість поліса залежить, перш за все, від престижності і рівня цін у вибраній клініці. Також на ціну страховки істотно впливає стан здоров`я пацієнтки. Тому майбутню маму обов`язково попросять заповнити медичну анкету, принести довідки і виписки з історії хвороби або навіть пройти обстеження. Якщо є ризик, що захворювання негативно вплине на розвиток вагітності, при укладенні договору страховики застосують підвищений коефіцієнт.

В середньому, породіллі сьогодні можуть запропонувати три-чотири різні програми. Якщо у жінки вже є медстраховка, досить доплатити за спостереження вагітності $300-500. Поліс, в який буде включено все, обійдеться в $700-1.000 при прикріпленні до державної клініки і в $1.000-1.500 – у "приватників".

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