Люди, що народилися восени, хворіють частіше і важче

Учені неодноразово намагалися прив`язати здоров`я людини до дати його народження. Цього разу дослідники стверджують, що народжені восени діти хворобливіші, ніж інші.

На перший погляд подібні дослідження можуть здатися чимось з галузі астрології, а не медицини, проте подібні теорії не раз розглядалися серйозними ученими і публікувалися в авторитетних медичних журналах. Сьогодні лікарі виступили з заявою: діти, що народилися в осінні місяці, більше схильні до захворювань дихальних шляхів, особливо астми. Пов`язано це з тим, що осінь і зима - традиційні періоди епідемій ангіни, грипу і інших респіраторних хвороб. І, чим молодше малюк, тим сильніше удар, який наносять ці болячки по його організму, тому що в перші місяці життя імунітет людини особливо слабкий.

Щоб прийти до такого висновку, ученим з Університета Вандербільта (США) довелося досліджувати понад 95 000 медичних карток американських дітей, повідомляє Daily Mail. Порахувавши, скільки з них постійно ловлять різні інфекції, а скільки володіють відносно міцним здоров`ям, лікарі з`ясували, що "осінні" малюки на 30% більш схильні до хвороб, чим інші.

Учені також припускають, що, якщо дитина часто хворіє на простуди в дитинстві, до дорослого віку вона може заробити серйозні хронічні проблеми щодо дихальної системи. Відповідно, вони вважають, що існує і зворотна залежність. Тобто, якщо не дати захворіти дитині на 1-му або 2-му році його життя, це зможе запобігти серйозним захворюванням й надалі. Проте доказів цієї теорії поки немає, і лікарі обіцяють продовжити роботу в цьому ж напрямку. Вони не виключають, що кінцевим результатом стане рекомендація уникати зачаття в січні і лютому.