У Харкові заборонили курити у школах і лікарнях

В комунальних установах охорони здоров`я та освіти Харкова заборонено тютюнопаління.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міського голови, таке рішення вчора ухвалив виконком Харківської міської ради.

Міський голова Михайло ДОБКІН рекомендував фахівцям виконкому підготувати протокольне доручення про звернення до керівників установ інших форм власності з проханням запровадити аналогічні заходи і на своїх територіях.

Як зазначив заступник Харківського міського голови – директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА, проблема тютюнопаління сьогодні має загрозливі масштаби. Більшість дітей починає палити у віці 11-14 років, постійно зростає кількість жінок, які палять.