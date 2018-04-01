На вас чхають? Захищайтеся!

На вас чхають? Захищайтеся!

11:27, 27 листопада 2008
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Застуду спричинюють понад 200 різноманітних вірусів, які готові напасти на людину у будь-яку хвилину... Імовірність їхньої успішної атаки сягає 50 %...

За статистикою, застуду викликають понад  200 різних вірусів, які готові напасти на людину будь-якої хвилини. І, на жаль, вірогідність успішної атаки сягає 50 відсотків. Чому ж ми так легко підхоплюємо застуду і грип?

Пояснюється все просто. По-перше, вірусів значно більше, ніж людей, а, по-друге, ми дуже часто не в змозі надати їм гідного опору. В результаті, погано вимита чашка або чуже “апчхі” у іншому кінці вагону електрички, вкладають нас у ліжко. Наприклад, грип, як і інші вірусні захворювання, передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі, чханні, розмові. За найскромнішими підрахунками, одна інфікована вірусом грипу людина може одночасно заразити 20–25 здорових людей, що потрапили в небезпечну зону.

Часто це відбувається через відсутність серед населення елементарної санітарно-гігієнічної культури. Скільки не говори, що в період підйому застудних захворювань потрібно в громадських місцях носити марлеві маски, слідують цій пораді одиниці. Хтось боїться, що на нього показуватимуть пальцем, а хтось упевнений, що до нього віруси не пристануть.

Найгірше поводяться ті, хто, вже захворівши, лізе у транспорт, ходить на роботу або в кінотеатр, вважаючи, що він на зразок героя. При цьому, часто навіть не прикривається носовими хустками, коли нападає кашель або чхання. Адже, носіння індивідуальних засобів захисту на зразок марлевої пов`язки, здатні знизити ризик розповсюдження інфекції на 80%.

Як же бути, якщо поряд з вами опиниться людина, яка буквально чхає на вас? Перш за все, постарайтеся відійти на безпечну відстань – мінімум на три-чотири метри. Якщо це неможливо (наприклад, ви їдете в автобусі), прийміть прості запобіжні засоби: прикрийте самі свій рот і ніс носовою хусткою, відгородіться від рознощика зарази газетою або пересядьте на інше сидіння.

У період розпалу застудних захворювань якомога рідше відвідуйте місця масового скупчення народу - збори, мітинги, великі магазини, ринки. По можливості обмежте походи в кафе, театри, музеї, клуби, на дискотеки.

Не менш часта простуда передається через руки при звичайному рукостисканні. Встановлено, що на руках віруси живуть від 1 до 3 годин. Щоб позбавитися їх і уникнути можливого зараження, доторкнувшись до слизової очей, носа або рота, якомога частіше мийте руки протягом дня: разом з частинками шкіри змиються і віруси, що поселилися на ній.

Частіше міняйте зубну щітку, не рідше за один раз в два тижні. Дослідження показують, що на її щетині віруси живуть дуже довго – до семи днів. Врахуйте і те, що в сухих щітках скупчується менше бактерій, чим у вологих. Щоб зубна щітка швидше висихала, зберігайте її без футляра щетиною вгору, і краще не у ванній кімнаті, а в світлішому і сухішому місці - наприклад, в спальні або кухні на підвіконні.

Частіше провітрюйте приміщення будинку і на роботі: це знижує концентрацію вірусів в повітрі. Регулярно зволожуйте повітря в квартирі. Для цього або щодня робіть вологе прибирання, або ставте на ніч в кут таз з водою (можна розвішувати на батареях вологі простирадла), або купіть спеціальний зволожувач в магазині.

Дуже надійний засіб захисту від вірусів - мішечок з часником. Натріть декілька зубчиків часнику на дрібній тертці, покладіть часникову кашку в марлевий мішечок і підвісьте до стелі, щодня заповнюючи мішечок свіжою часниковою масою. Не забувайте щодня включати часник і цибулю у раціон харчування. Щоб позбавитися неприємного запаху з рота, пожуйте після вживання часнику насіння кропу. Можна нарізувати часник на дрібні частини і ковтати їх не прожовувавши, а лише запиваючи кип`яченою водою, - запаху теж не буде. Крім того, зараз продаються часникові пігулки, які вже позбавлені від неприємного аромату.

Як бачите, не так вже складно захиститися від вірусів. Досить дотримуватися при зустрічі з ними певної дистанції, проявляючи максимум акуратності і обережності. Одночасно з цим бажано зайнятися підвищенням імунітету. Почніть з найпростішого: добре висипайтеся і правильно харчуйтеся, збільшивши кількість фруктів, зелені, овочів, особливо тих, що містять вітамін С. Надійний протизастудний бар`єр вибудовується в організмі і при щоденному споживанні вітаміну А, який до того ж покращує гостроту зору.

Не втрачайте можливості провести вільний час за містом, у лісі або погуляти в міському парку. Щодня виконуйте протягом 20-30 хвилин фізичні вправи, відповідні вашому віку і загальному стану організму. Тільки не перестарайтеся. Відчувши нездужання, ослабте фізичне навантаження або взагалі припиніть заняття.

Ніколи не ризикуйте власним здоров`ям. Виходячи на вулицю в холодну погоду, тепло одягайтеся. Почніть з теплої нижньої білизни, що поглинає вологу. Потім надіньте шерстяний светр або пуловер, щоб створити для холодного повітря ізоляційний бар`єр. А зверху - легке пальто або куртку на синтепоні з водовідштовхувального, але "дихаючого" матеріалу. До речі, через непокриту голову організм втрачає до 50 відсотків накопиченого тепла. Це щодо моди ходити без шапки.

"Правда.Ру"

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