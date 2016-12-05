Чи запрацює система госпітальних округів в Україні: МОЗ знову переніс дату впровадження

Як повідомили УНІАН у МОЗ, згідно з постановою уряду, Міністерство охорони здоров’я повинно у місячний термін затвердити примірне положення про госпітальний округ та до 1 лютого 2017 року внести до Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів.

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Госпітальні округи cтворюватимуть у межах області, однак їх формування матиме свою специфіку.

«Госпітальні округи створюються для того, щоб упорядкувати мережу закладів медичної допомоги. Впорядкування буде відбуватись за 2 принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги, по-друге, заклади, де надається ця допомога, повинні мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців.

Таким чином, мережа госпітального округу впорядковується, визначається лікарня інтенсивного лікування, яка буде найбільш потужною в окрузі, а решта лікарень будуть перепрофільовані таким чином, щоб там надавались послуги, які не потребують високотехнологічного обладнання», – розповів заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, додавши, що міністерство пропонує лише технічні розрахунки порядку формування округів, а місцева влада сама краще знає яких і скільки лікарень потрібно громаді, де першочергово потрібно зробити дороги для вчасного доїзду швидкої тощо.

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Згідно з нормативними документами, до складу госпітального округу повинно входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я. Перелік медичних втручань з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги затверджуватиметься МОЗ, так само як і примірні табелі матеріально-технічного оснащення лікарень.

Документом також визначаються нормативи кількості обслуговування пацієнтів. Так багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 1-го рівня має обслуговувати не менше 120 тис осіб, а 2-го рівня – не менше 200 тис осіб.

Межі та склад госпітальних округів повинні визначатись таким чином, щоб жителі, які в них проживають, мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу. Адміністративним центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 км.

Ці та інші вимоги до порядку визначення складу та меж госпітальних округів дозволять місцевій владі їх сформувати та визначити оптимальні маршрути пацієнтів.

Довідково: Госпітальний округ – це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у повному обсязі населенню цих територій, утворюється на основі критеріїв, встановлених нормативним актом, та діє відповідно до примірного положення, яке розробляється і затверджується МОЗ.