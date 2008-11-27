Донеччина: захворюваність на гепатит «А» знизилася на 30%

У Донецькій області епідеміологи відзначають зниження за 10 місяців поточного року захворюваності населення на гепатит «А» на 30%.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санепідемстанції, на сьогодні епідситуація із захворюваності на гострі кишкові інфекції та вірусний гепатит «А» нормальна. За січень-жовтень поточного року в області зареєстровано 7,3 тис. випадків гострих кишкових інфекцій, більш як 700 випадків сальмонельозу і близько 300 випадків вірусного гепатиту «А». Показники захворюваності на 100 тис. населення становили: гострих кишкових інфекцій -158; сальмонельозу - 16 і вірусного гепатиту «А» - 6,4; що нижче за торішні показники, відповідно, на 8%; на 2% і на 30%.

З вересня на окремих територіях, вільних протягом останні 5-10 років від вірусного гепатиту «А», відзначається сезонний періодичний підйом захворюваності на цю інфекцію. Така тенденція простежується в містах Артемівську, Макіївці, Добропіллі, Шахтарську та Старобешівському, Краснолиманському районах за рахунок поодиноких випадків, не пов`язаних між собою єдиним централізованим чинником передачі. Більш як у 80% випадків захворіло доросле населення, і лише поодинокі випадки зареєстровано серед учнів загальноосвітніх шкіл у містах Макіївці та Шахтарську.

Епідеміологи зазначили, що зараження відбувалося контактно-побутовим способом, через порушення санітарно-гігієнічного режиму і внаслідок дефіциту водопровідної води (подачі води за графіком). Через перебої з подачею води в містах, де було зареєстровано випадки захворювання, облСЕС надіслала мерам цих міст розпорядження про посилення контролю за забезпеченням населення, насамперед дитячих і підліткових установ, гарантованою питною водою, зміну графіку подавання води для виключення перебоїв під час навчання.

Лікарі наголосили, що традиційними заходами профілактики є також дотримання особистої та громадської гігієни, вживання кип`яченої водопровідної або бутильованої води гарантованої якості.

Враховуючи високу вразливість до гепатиту «А» дітей шкільного віку, актуальною залишається санітарно-освітня робота серед дітей з навчання гігієнічним навичкам і їх дотримання в умовах навчального закладу і в побуті, сказали в облСЕС.