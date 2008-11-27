В ЄС схвалено заходи щодо запобігання свербцю

Єврокомісія схвалила заходи для попередження розповсюдження свербця (захворювання, відоме у кіз та овець).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДЛАКІ.

За її словами, 26 листопада країни-члени Європейського Союзу підтримали пропозиції Єврокомісії, що передбачають, зокрема, цільову заборону на використання ураженого молока жуйних тварин для годування. Так, пропозиція передбачає заборону на використання для годування тварин молока від уражених свербцем великої рогатої худоби та овець, а також заборону на використання молока кіз.

Крім того, пропозиції передбачають вилучати чутливих до хвороби овець і кіз для заміни на більш генетично стійкі види. Пропонується, що така заміна здійснюватиметься за фінансової участі Єврокомісії. Кози та вівці мають бути вилучені з молочних ферм протягом 18 місяців після встановлення діагнозу «класичний свербець».

Пропозиції не стосуються використання молока для споживання людьми, що означає, що молоко від уражених тварин може використовуватися для виробництва сирів.

Пропозиції будуть передані до Європарламенту, який планує визначитися щодо них протягом місяця.