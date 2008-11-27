Понад третину українців готові взяти на виховання дітей-сиріт

34% громадян України готові взяти на виховання у власну сім’ю дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, відкриваючи сьогодні Всеукраїнський форум усиновлювачів.

Він, зокрема, повідомив, що за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА з 3 по 13 листопада на замовлення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсім’ї було проведено дослідження, яке свідчить про істотні зміни у поглядах українців на сферу захисту дітей.

Як зауважив Ю.ПАВЛЕНКО, 34% опитаних, які висловили готовність розглядати особисто для себе можливість усиновлення, це понад 2 млн. осіб. Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що у 2006 році ця цифра становила лише 19%.

При цьому міністр зауважив, що усиновленню в Україні підлягає близько 31 тис. дітей.

Також Ю.ПАВЛЕНКО поінформував, що понад 50% українців висловили готовність допомагати матеріально дітям-сиротам тощо.

Ці та інші результати дослідження дають підстави Ю.ПАВЛЕНКУ говорити про те, що за 3 роки активної роботи в цій сфері вдалося змінити систему, а головне - ставлення громадян до проблеми усиновлення дітей.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що лише цього року було усиновлено 6,5 тис. дітей із 35 тис., які були усиновлені за всі роки незалежності. Також міністр констатував, що в поточному році Україна вийшла на результат, коли щодня усиновлюється більше дітей, ніж залишається сиротами.