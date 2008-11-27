Литвин став почесним професором Тернопільського медуніверситету

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН став почесним професором Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Народної партії, відповідний диплом та мантію В.ЛИТВИНУ вручили 26 листопада під час зустрічі зі студентами ВНЗ. На церемонії вручення бyли також присутні викладачі медуніверситету, представники Народної партії, міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ.

Під час свого виступу перед студентами та представниками професорсько-викладацького складу університету В.ЛИТВИН як член парламентського Комітету з питань науки та освіти пообіцяв докладати всі зусилля для того, щоб вища освіта в Україні отримала відповідний статус. Зокрема, він пообіцяв домагатися розвитку автономії та самоврядування у вищих навчальних закладах, яким, на його думку, треба надати право видавати дипломи власного зразка.

Під час візиту на Тернопільщину В.ЛИТВИН також зустрівся з мешканцями Бучача, смт Дружба та працівниками ТОВ “Бучачагрохлібпром”.