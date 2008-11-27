На Одещині ліквідовано пожежу у дитячому санаторії
12:04, 27 листопада 2008Країна
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Потрапила іскра з котельної
Вчора о 22.37 у селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області у дитячому спеціалізованому санаторії «Затока» виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок пожежі було пошкоджено дах адміністративно-господарчого корпусу на загальній площі 180 кв. м. Причина пожежі – потрапляння іскри від труби котельної на дах будівлі.
Пожежа була ліквідована підрозділами МНС.
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