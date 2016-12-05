Киян попереджають про імовірність епідемії грипу

На 48-ий тиждень епідемічного сезону (з 28 листопада до 04 грудня) рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4%. Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

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За його інформацією, підвищення рівня захворюваності спостерігається серед усіх вікових категорій населення, але найбільше – серед школярів. Протягом тижня захворіло 7152 дітей шкільного віку, що становить 29,3% від загальної кількості захворілих.

«Загальна кількість захворілих – 24 440 осіб, з них 17 000 – дітей. Утім, госпіталізовано з них тільки 123 особи до 17 років. Проте про оголошення карантину наразі не йдеться, оскільки рівень захворілих у навчальних закладах складає менше необхідного показника. За прогнозом фахівців, можливо в січні наступного року виникне необхідність запровадження карантину, однак місто готове до розвитку будь-яких подій та тримає цю ситуацію на постійному контролі. Більше того, міський голова підписав розпорядження про організацію профілактичних заходів для захисту киян від захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції», – повідомив Володимир Бондаренко.

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Ці заходи сприятимуть недопущенню погіршення епідемічної ситуації на грип та ГРВІ у Києві, зокрема у дошкільних, навчально-виховних, загальноосвітніх закладах, закладах охорони здоров’я, а також установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в інших організованих колективах.