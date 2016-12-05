83% українців вважають неприпустимим позбавляти доступу до медикаментів та їжі під час бойових дій - опитування

83% українців вважають неприпустимим позбавляти цивільне населення продовольства, медикаментів або води під час бойових дій, у той час як в інших країнах такої думки – 76% громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування оприлюднив на прес-конференції глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн.

«83% українців вважають, що під час бойових дій, не можна позбавляти людей доступу до медичної допомоги, їжі, води… МКЧХ вітає такий позитивний відгук людей. Це свідчить про те, що українське суспільство знайоме з міжнародним гуманітарним правом. Загалом, 84% всього населення України проінформовано про міжнародне гуманітарне право», - сказав він.

Ешліманн також зауважив, що близько 90% українців та респондентів з інших країн вважають неприпустимим напади на лікарні, карети «швидкої допомоги» та медпрацівників.

Читайте також80% гуманітарної допомоги для жителів Донецької області надходить від штабу Ахметова – дослідженняОпитування також показало, що 71% опитаних українців вважають неприпустимим напад на цивільних осіб, в інших країнах такої думки дотримуються 84% респондентів.

Ешліманн також повідомив, що неприпустимим напад на персонал, що надає гуманітарну допомогу в зоні конфлікту, вважають 59% опитаних в Україні, в інших країнах – 73%. Щодо неприпустимості застосування тортур, то цифри опитування наступні: 86% та 74% - в Україні та інших країнах відповідно.

«Разом з тим 25% українців вважають допустимим атакувати релігійні споруди та пам’ятки культури у порівнянні з 16% опитаних з інших країн», - додав Ешліманн.

Читайте такожЧервоний Хрест України звинувачують у корупції та вимагають кримінальної відповідальності для виннихОпитування було проведене Інститутом Геллапа на замовлення Міжнародного комітету Червоного Хреста. Опитування тривало з червня по вересень 2016 року у 16 країнах світу, в тому числі і в Україні. У 10 країнах, де проходило опитування, триває збройний конфлікт, решта – країни, які є постійними членами Ради безпеки ООН (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція) та Швейцарія. Загалом було опитано 17 тисяч осіб.