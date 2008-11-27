Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців активніше всиновлювати дітей старшого віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи сьогодні на Всеукраїнському форумі усиновлювачів.

Президент позитивно оцінив кроки держави у проведенні реформ щодо усиновлення дітей. Він зауважив, що наприклад, сьогодні не існує проблеми з усиновленням дітей віком до 5 років, навпаки є черга у тисячу родин на усиновлення. Президент зауважив, що це гарний приклад того, як держава може змінити ситуацію на краще, без галасу, без політики. «Я щасливий, що сироти попадають у дефіцитну категорію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що більш складна ситуація з дітьми старшого віку. Зокрема, дітей-сиріт віком після 11 років набагато більше, ніж бажаючих всиновити їх (із 31 тис. 186 дітей, які потребують усиновлення, 1 тис. 670 діти до 3 років, решта старше 3 років – УНІАН).

В той же час В.ЮЩЕНКО оптимістично дивиться на розвиток ситуації, оскільки сьогодні дуже багато родин готові всиновити сиріт. Він навів статистику, що сьогодні щодня народжується до 1400 немовлят, до 50 залишаються сиротами, а усиновлюється щодня 60. В той же час 4 роки тому залишались на 15-20 сиріт більше, ніж усиновлювалося. В.ЮЩЕНКО зауважив, що залишилось ще багато проблем, які він закликав вирішувати на всіх щаблях влади. Крім того, він закликав журналістів активно популяризувати в суспільство ідею усиновлення.