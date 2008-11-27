160 країн домовились посилити боротьбу з тютюнокурінням

Представники 160 країн світу, у тому числі й України, домовились про посилення боротьби з тютюнокурінням.

Як повідомили УНІАН у Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», це стало підсумком ІІІ міжнародної конференції Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби з тютюном, яка завершилася 22 листопада у Дурбані (ПАР).

Першочергово, відповідно до взятих на себе зобов’язань, Україна має заборонити усі види реклами сигарет, у тому числі промоакції, а також спонсорство концертів і спортивних змагань. Заборона реклами тютюнових виробів має поширюватися на зовнішню, внутрішню рекламу та електронні ЗМІ. Також Україна повинна заборонити вживання назв тютюнових брендів на всіх продуктах, які не належать до тютюнових виробів.

Окрім того, відтепер держава повинна вимагати більших та чіткіших попереджувальних надписів на упаковці тютюнових виробів. Попередження повинні містити графічні зображення хвороб, викликаних тютюном, і повинні займати не менш як 50% пачки сигарет. Також вони мають змінюватися, щоб споживач не встигав до них звикнути. Згідно із директивами, маркування та упаковки мають бути позбавлені написів і символів, що вводять в оману, створюючи враження, що певні сигарети є менш шкідливими, ніж інші.

Коаліція заявляє, що також Україна має вжити заходів для обмеження впливу тютюнової продукції на політику в сфері охорони здоров’я і забезпечення прозорості будь якої взаємодії. Окрім того, стандарт вимагає, щоб будь-яка інформація, яка надається тютюновою індустрією, було точною і прозорою. Не допускається партнерство з тютюновою індустрією з питань, що мають відношення до здоров’я. Діяльність, яка зветься «соціальною відповідальністю», має суворо регулюватися. Адже «так звана «корпоративна соціальна відповідальність» тютюнових компаній – це не більше, ніж маркетингова тактика тютюнової індустрії для створення свого позитивного іміджу, незважаючи на смертельний характер продукції», - стверджує Наталя ТОРОПОВА, координатор проектів в Україні «Кампанія за майбутнє без куріння», яка представляла українську громадськість на конференції.

«Усі зобов’язання, які взяла на себе Україна, ратифікувавши Рамкову конвецію ВООЗ по боротьбі з тютюном мають бути виконані першочергово, – заявив голова Національної ради з питань охорони здоров’я Микола ПОЛІЩУК, який представляв Україну на конференції. – Від хвороб, які викликані тютюном, в Україні вмирає у декілька раз більше людей, ніж від усіх інфекційних хвороб, СНІДу, травматичних випадків і туберкульозу разом узятих. Натомість в Україні існують координаційні ради при Президенті України та Кабінеті міністрів України з питань боротьби з туберкульозом, СНІДом. А для боротьби з тютюновою епідемією навіть немає відділу в Міністерстві охорони здоров’я. І це те, що також має зробити держава».

Наступна конференція з Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном відбудеться через два роки в Уругваї, де Україна повинна буде представити звіт по взятих на себе зобов’язаннях.

*** Україна посідає сьоме місце з кінця у списку 132 країн за рівнем поширеності тютюнокуріння. В Україні курять дві третини чоловіків (старше 15 років) – 67% – і кожна 5-та жінка – 20%. Так багато, як в Україні, наприклад, у США і Канаді курили у 1960-ті роки, коли людству ще тільки стали відомі наукові дані про шкідливість куріння. Сьогодні там поширеність куріння вдвічі менша, ніж в Україні.