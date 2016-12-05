Держпродпотребслужба запобігла ввезенню в Україну 110 тонн сої, зараженої амброзією

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії сої із США вагою близько 110 тонн, зараженої отруйною рослиною - амброзією полинолистою, а також 118,8 тонни турецьких мандаринів, інфікованих середземноморською плодовою мухою, повідомила прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, обидва заражені вантажі було виявлено при проведенні фітосанітарного контролю в Одеській області 24 і 25 листопада.

З метою недопущення подібних випадків Держпродспоживслужба направила до США і Туреччину ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

Читайте такожВ Україну не пустили більш як 4 тонни зараженого польського салату "Айсберг"Як повідомляв УНІАН, відомство вже неодноразово забороняло ввезення на територію України турецьких мандаринів через зараження тим самим карантинним організмом - середземноморською плодовою мухою.

Середземноморська плодова муха – це небезпечний шкідник, який знищує від 30 до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я та Південної Америки. Всього він пошкоджує понад двісті видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідних, низка овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів.

Амброзія полинолиста - вид отруйних бур'янів родом з Північної Америки. Рослина завдає великої шкоди не лише сільському господарству, а й здоров'ю людини. Пилок амброзії, потрапляючи у ніс, бронхи, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла, відбувається різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що призводить до приступів бронхіальної астми. Цей бур'ян заселяє сади, городи, узбіччя доріг, залізничні насипи, луки, пасовища, пустирі тощо.