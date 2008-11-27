УНІАН. В Україні щороку 30 вересня відзначатиметься День усиновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи сьогодні на Всеукраїнському форумі усиновлювачів.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні підписав указ про встановлення Дня усиновлення, який відзначатиметься 30 вересня - у день, коли весь християнський світ відзначає свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.