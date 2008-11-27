14-річна дівчина випала з 9-го поверху і залишилась живою

15:09, 27 листопада 2008
Країна
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Перелом стегна та шок

У Чернівцях, на вулиці Головній, випала з балкону 9-го поверху і залишилась живою 14-річна дівчина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Чернівецькій області, нещасний випадок стався сьогодні вранці. З попереднім діагнозом - перелом стегна та посттравматичний шок - потерпіла госпіталізована до лікарні швидкої допомоги.

На місці події проводять слідчі дії працівники УМВС у Чернівецькій області.

 

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