У США вперше зафіксовано зменшення кількості хворих на рак

Чиcло знову діагностованих випадків раку в США зменшилося вперше в історії. До цього більшість фахівців були переконані в тому, що епідемію раку зупинити не вдасться. Відповідну доповідь (Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2005, Featuring Trends in Lung Cancer, Tobacco Use and Tobacco Control) спільно підготували провідні дослідницькі центри США та організації з проблем захворювання на рак.

У доповіді наводяться такі дані: за період з 2002 по 2005 рік смертність від раку зменшилася на 1.8% (в період з 1993 по 2002 рік скорочення смертності було набагато більш помірним - 1.1%). Вперше за весь час підготовки подібних доповідей (тобто, вперше за десятиліття) скоротилася - на 0.8% - число випадків знову виявлених випадків захворювання на рак.

Автори пояснюють, що смертність зменшилася з причини більш ранньої діагностики раку, і появи кращих методів лікування.

washprofile.org