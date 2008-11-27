Закарпаття: знижуються показники захворюваності на туберкульоз

У Закарпатській області, за результатами 10 місяців 2008 року, зафіксоване зниження захворюваності на туберкульоз. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації Василь СКРИП.

За його словами, у Закарпатській області за 10 місяців цього року зафіксовано зниження рівня захворюваності на туберкульоз: нинішні показники - 48 осіб на 100 тис. населення, у той час як за аналогічний період 2007 року - 49,7 осіб.

Загалом на Закарпатті одні з найнижчих по Україні показники рівня захворюваності на туберкульоз серед дітей – 2,4 на 100 тисяч, по Україні середній такий показник - 4,7 на 100 тисяч осіб (4-й показник у державі). «Приміром, протягом року ми в середньому виявляємо 12 хворих діток, це результат минулого року», - прокоментував В.СКРИП.

Водночас він відзначив, що серед хворих на туберкульоз закарпатських дітей 60% - роми. А загалом кількість представників ромської національності серед хворих сягає 15%.

За офіційними даними, цього року від туберкульозу на Закарпатті померло на 9 осіб менше, ніж торік - 201 людина. У той же час, за його словами, відсоток недовиявлення хворих на сухоти коливається між 20% і 25%.

За словами В. СКРИПА, хворі на туберкульоз закарпатці забезпечені спецпрепаратами майже на 100%. «Ці препарати І-ІІ ряду ми отримуємо від Міністерства охорони здоров’я України. Загальна вартість по області цих ліків у 2008 році склала 2 млн. 400 тис. грн. Обласний тубдиспансер забезпечений додатково й супровідними препаратами ще на 2 млн. грн. Проте в районних лікарнях ситуація з супровідними препаратами гірша», - зауважив начальник управління.