Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» розробив новий Закон України «Про боротьбу з туберкульозом»

21 листопада 2008 року Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у партнерстві з Міністерством охорони здоров`я завершив розробку нового Закону України «Про боротьбу із захворюванням туберкульозу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України".

Фінальні рекомендації до Закону були обговорені та прийняті членами робочої групи по поліпшенню нормативно-правової бази щодо туберкульозу. До складу робочої групи входять представники Міністерства внутрішніх справ, Департаменту виконання покарань, Міністерства праці і соціальної політики, Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського, Всесвітньої організації охорони здоров`я, регіональні фтизіатри, а також представники міжнародних і національних неурядових організацій.

Новий Закон допоможе врегулювати питання, пов`язані з лікуванням і діагностикою туберкульозу. Таким чином, буде дотриманий баланс між необхідністю забезпечити інтереси громадського здоров`я і правом людини на свободу вибору, пов`язаного з лікуванням.

Розробка нового Закону була ініційована Фондом Ріната Ахметова в ході реалізації національного проекту Фонду «Зупинимо туберкульоз». Поліпшення нормативно-правової бази щодо туберкульозу було визначено експертами і партнерами Фонду, як одного з пріоритетних завдань з контролю над епідемією.

Новий законопроект має ряд переваг, а саме:

1. Вводяться міжнародні стандарти виявлення, лікування і профілактики туберкульозу.

2. Вводиться механізм конкуренції та співпраці між державним і приватним сектором, що дозволить підвищити і якість, і економічну ефективність протитуберкульозної допомоги.

3. Створено правові умови для максимально можливого впровадження добровільного підходу до організації лікування туберкульозу на основі інформованості пацієнтів, мінімально можливого обмеження їхніх прав тільки у виняткових випадках.

4. Зроблено спроба зробити процедуру обов`язкової ізоляції максимально конкретною і прозорою. Чітко прописана необхідність обов`язкової ізоляції бацилярних хворих для лікування в умовах стаціонару до припинення бактеріовиділення.

5. Створено правові умови для поліпшення контролю за інфекцією, попередження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу і відповідальності щодо забезпечення цих умов.

6. Створено правові умови, необхідні для розвитку соціальних послуг і соціальної підтримки хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування.

7. Створено правові умови для поліпшення соціального захисту і мотивації різних категорій персоналу, який бере участь в забезпеченні медичної і соціальної допомоги хворим.

Новий Закон вирішить ці та інші спірні питання щодо забезпечення виявлення, лікування і профілактики туберкульозу. У грудні 2008 року новий Закон буде зареєстровано у Верховній Раді. Фонд сподівається, що депутати Верховної Ради розуміють масштаб епідемії туберкульозу в країні і приймуть Закон в першому читанні.