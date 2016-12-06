Аптечні мережі завищують рекомендовані державою ціни - Держпродпотребслужба

Аптечні мережі не дотримуються рекомендованих державою відпускних роздрібних цін на лікарські засоби.

Як повідомила прес-служба відомства, про це заявила т.в.о. заступника голови Лілія Стиренко під час Аптечного саміту України–2016.

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За її словами, Держпродспоживслужба за нетривалий термін провела 17 перевірок щодо дотримання цінової дисципліни аптечними мережами, і при кожній інспекції були зафіксовані порушення.

Як приклад Стиренко назвала встановлене фахівцями Служби порушення в одній із аптек Миколаївської області, яка реалізує ліки бюджетним закладам. Зазначена аптека застосовувала торговельні (роздрібні) надбавки від 10,1% до 204,1% замість гранично встановленого рівня – 10%. «Так, лікувальним закладам було реалізовано лікарський препарат «Амброксол» з торгівельною (роздрібною) надбавкою 204,1%, препарат «Аміназин» – 25,0%, лікарський препарат «Офлоксацин» – 27,5%, а рукавички оглядові – 101,7%. Це явне порушення», - повідомила вона.

Читайте такожПерелік ліків, які подешевшають, буде сформований до нового рокуТакож Стиренко закликала учасників Аптечного саміту при інтернет-торгівлі дотримуватися норм чинного законодавства, зокрема статті 7 закону «Про електронну комерцію», оскільки саме під час реалізації продукції, у тому числі і фармацевтичної, через інтернет споживач найбільше стикається з такою проблемою, як неякісний чи фальсифікований товар.