Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на Донбас продуктові набори

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила для жителів Донбасу продуктові набори.

Читайте такожДо новорічних свят штаб Ахметова оновить склад продуктових наборів Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію проїхали дві вантажівки від Місії МКЧХ.

Читайте такожУ Донецьк виїхала 272-а автоколона з продуктами від Гуманітарного штабуАвтомобілі перевезли для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 25 тонн.