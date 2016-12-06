В Україні прогнозують сильний вітер - будьте уважні біля ліній електропередач

Гідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру в 20 областях України.

Гідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру в 20 областях України. Читайте такожВ Одесі чотири людини отримали тілесні ушкодження в результаті негодиЗазначається, що 6 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях очікуються пориви вітру 15-20м/с.

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