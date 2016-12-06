У військових медустановах України ще перебуває 125 поранених бійців
14:11, 06 грудня 2016Країна
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Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Twitter.
Військовий госпіталь в Запоріжжі / Фото: УНІАН
В Україні у військових медичних установах ще знаходяться 125 поранених в зоні проведення антитерористичної операції бійців.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Twitter.
Читайте такожЗ початку року 867 учасників АТО пройшли реабілітаційне лікування«Сьогодні у військових медичних установах країни все ще знаходяться 125 поранених бійців», - написав глава держави.
Порошенко зазначив, що приїхав у госпіталь, щоб привітати та вручити заслужені нагороди.
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