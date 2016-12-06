У військових медустановах України ще перебуває 125 поранених бійців

В Україні у військових медичних установах ще знаходяться 125 поранених в зоні проведення антитерористичної операції бійців.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в Twitter.

Читайте такожЗ початку року 867 учасників АТО пройшли реабілітаційне лікування«Сьогодні у військових медичних установах країни все ще знаходяться 125 поранених бійців», - написав глава держави.

Порошенко зазначив, що приїхав у госпіталь, щоб привітати та вручити заслужені нагороди.