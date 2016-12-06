Майже 260 поранених українських військових пройшли лікування за кордоном

257 поранених українських військових пройшли лікування за кордоном.

Читайте такожХарківський госпіталь за чотири дні прийняв понад півсотні бійців з передовою

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це президент Петро Порошенко заявив під час відвідування військовослужбовців у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь».

Глава держави подякував послу Японії Сумі Шигекі, який передав міністру оборони Степану Полтораку сертифікат на новий відеоендоскопічний комплекс, та Офісу проектної підтримки ООН за допомогу – в рамках програми було також надано обладнання госпіталям у Вінниці, Харкові, Львові, Одесі.

«Думаю, що ця співпраця є символічною. Дуже важливо було почути, що це є чергове продовження, що це стосується не лише Києва, а й багатьох інших міст, де українські воїни отримують лікування. Також дуже важливо, що ми мали можливість направити на лікування за кордон 278 військовослужбовців, 257 з яких вже повернулися, отримавши необхідну допомогу, яка дозволила їм повернутися до нормального життя чи до лав ЗСУ», - додав глава держави.

Читайте такожПідготовка медиків і медзабезпечення збройних сил досі залежить від громадських організацій та гуманітарної допомоги - МОЗ

Також у відділенні невідкладної хірургії він поспілкувався з бійцями, які отримали поранення в зоні АТО, привітав їх зі святом та вручив пам’ятні подарунки.

Більшість поранених військових розповіли, що планують продовжити службу у лавах ЗСУ. Президент наголосив, що досвід, який здобули військові у бойових діях, надзвичайно корисний армії та їхнім побратимам, які зараз продовжують захищати Україну.

Читайте такожМОЗ ініціює зміни щодо складу військових аптечок відповідно до стандартів НАТО

Після цього глава держави відвідав клініку променевої діагностики, де начальник відділення комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної діагностики Світлана Колесник ознайомила його з роботою нового кабінету комп’ютерної томографії. За її словами, новий томограф дозволить здійснювати швидке обстеження різних ступенів поранення.

Президент зазначив, що госпіталь суттєво модернізували, і лікування в ньому пройшли більш як 13 тис. військових.