Посол Японії передав для Головного госпіталю сертифікат на відеоендоскопічний комплекс

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, церемонія передачі відбулася сьогодні під час відвідування медустанови президентом Петром Порошенком.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, церемонія передачі відбулась сьогодні під час відвідування медзакладу президентом Петром Порошенком.

«Я бажаю, щоб конфлікт, спричинений російською агресією, вирішився якнайшвидше. Японія продовжить підтримку територіальної цілісності України шляхом санкцій проти Росії. Японія разом з членами «Великої сімки» також продовжить підтримку процесу реформ, які принесуть економічне процвітання. У цьому зв’язку Японія приділяє велику увагу медичній реформі, ініційованій виконуючою обов’язки міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, адже українська система охорони здоров’я потребує підтримки», - сказав Шигекі.