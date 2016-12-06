Гройсман представив нового керівника Держлікслужби Наталю Гудзь

Кабінет міністрів України планує в січні 2017 року підбити перші підсумки реформи ціноутворення на ринку ліків в Україні, зазначити сегменти, де ціни справді зменшилися, а де є зловживання, що потребують втручання і покарання винних. Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи нового керівника Державної служби лікарських засобів і контролю за наркотиками Наталю Гудзь.

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«Завдання - референтне ціноутворення, реімбурсація, реєстрація ліків і підтримка вітчизняного виробника. Це базові завдання, і результат має бути чітким, щоб його можна було відчути. З 1 січня має відбутися зниження цін на лікарські препарати, - цитує прес-служба Гройсмана. - У мене дві вимоги - справедлива ціна на ліки, яка повинна бути нижчою за сьогоднішню, і якість. Все, крапка».

Гройсман нагадав, що на допомогу сумлінним учасникам ринку і Регулятору уряд і парламент ухвалили кілька рішень, включаючи закон про дерегуляцію фармацевтичного ринку, що спрощує процес реєстрації ліків.

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«Рішення озвучено, хто не буде їх виконувати, саботуватиме - у нас є всі інструменти і важелі впливу, щоб поставити на місце, - наголосив глава уряду. - Українці не повинні переплачувати 30-40-50-100% за ті ліки, які в сусідніх країнах коштують дешевше».

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабмін у рамках старту реформи охорони здоров'я і сфери обігу лікарських засобів прийняв рішення про запровадження референтних цін на ліки, які передбачають обмеження максимальної роздрібної ціни ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму. У проекті держбюджету на 2017 рік на програму реімбурсації виділено 500 млн грн, на закупівлю ліків - 5,9 млрд грн.

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Також у проекті бюджету передбачено 150 млн грн на стимулювання створення центрів серцево-судинної хірургії на всій території України. Зокрема, йдеться про необхідність придбання ангіографічного обладнання, яке дає змогу перевіряти судини серця, своєчасно діагностувати і лікувати тяжкі хвороби серця.