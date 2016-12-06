Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у п'яти областях та Києві - епідеміологи



Якповідомили УНІАН у Центрі конролю та моніторингу захворювань МОЗ України, за 48-й тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло 229448 осіб, з них 69,5 % становлять діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України складає 538,7 на 100 тисяч населення, що на 13,3% більше минулого тижня.

Читайте такожЦього року сезонний грип прийшов в Україну раніше - МОЗ

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 914,7, найменший – у Закарпатській областях – 281,5 на 100 тис. населення.

В Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Чернівецький областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги від 3,5 % – у Запорізькій до 50,9 % – в Чернівецькій. В інших областях показники в межах від -0,1 % в Волинській до -67,5 % в Івано-Франківській.

На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 10,6 % та 19,5 % відповідно, в основному за рахунок збільшення захворюваності більше, ніж 20 % в східних регіонах країни.

Питома вага госпіталізованих серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, більше минулого тижня на 15,1 %. В порівнянні з минулим тижнем при наданні медичної допомоги в умовах стаціонару уповільнилося зростання госпіталізації дітей віком до 4 років та помітно зросла серед дітей шкільного віку.

На 48 тижні 2016 року зареєстрований та підтверджений методом полімеразної ланцюгової реакції летальний випадок від грипу в Сумській області чоловіка з групи ризику (діабет), 52 роки.

Читайте такожВакцинація вагітних проти грипу не підвищує ризик аутизму

За 48 тиждень 2016 року проведено 458 досліджень зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них в 26,9 % випадках отримані позитивні результати. У структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії, як і раніше, домінують віруси парагрипу; в порівнянні з минулим тижнем частка вірусів типу А збільшилася в 3 рази.

З початку епідемічного сезону фахівцями вірусологічних лабораторій МОЗ України методом ПЛР досліджено 426 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 30 % визначені РНК вірусів грипу типу А. В цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезоний, що визначений у 81,3 %. Протягом звітного тижня в 9 областях при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу типу А.

Читайте такожВакцини проти грипу з оновленим штамовим складом перевіряють у Державному експертному центрі

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 45346 осіб. Із них 41642 особи з груп епідеміологічного та медичного ризиків. Обсяг щеплень проти грипу нижче середнього по Україні в 18 регіонах. Найвищий рівень - в Миколаївській області. Найбільше щеплених проти грипу дітей в Запорізькій та Миколаївській областях. Питома вага дітей щеплених проти грипу становить 17 %. У віковій структурі більше щеплених дітей вікових груп 5 – 9 та 10 – 14 років. Для проведення щеплень імунобіологічні препарати закуплялись переважно за власні кошти та кошти місцевих бюджетів.