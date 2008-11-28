Чи варто поєднувати роботу і вагітність?

Про те, що під час вагітності потрібно вести здоровий спосіб життя і ретельно стежити за своїм здоров`ям, щоб малюк народився здоровим, напевно, не потрібно говорити жодній розсудливій жінці.

Медики не примушують відмовлятися від трудової діяльності під час вагітності. Звичайно, бувають випадки, коли продовження роботи може привести до погіршення стану вагітної, але такі випадки індивідуальні, а ми говоримо загалом.

Рішення щодо того, чи варто продовжувати трудову діяльність у період виношування дитини ви повинні прийняти всією сім`єю, враховуючи при цьому рекомендації лікаря щодо цього, які повинні грунтуватися на оцінці умов праці, стані здоров`я матусі та майбутнього малюка.

Слід відразу сказати, що деякі види діяльності, звичайно ж, зовсім не прийнятні для вагітній. До таких можна віднести роботи з радіоактивними ізотопами, парами важких металів, хімічне виробництво і подібні спеціальності. Не рекомендовано також працювати на посадах офіціантки, кухаря, пекаря, в зубопротезних кабінетах і в місцях з підвищеною вологістю, в дуже жарких або холодних приміщеннях. Існує ще довгий перелік професій, які не рекомендовані для вагітної жінки.

Якщо все гарненько зваживши ви вирішили продовжувати роботу, то вам просто необхідно дотримуватися кількох правил, які допоможуть вам уникнути можливих негативних наслідків для дитини.

Так, наприклад, вам не можна довго стояти або сидіти. Прагніть кілька разів на годину міняти положення тіла. Слід також сказати, що ваші перерви для відпочинку повинні стати частішими. Хоч би один раз зробити невелику гімнастику, ще краще погуляти на свіжому повітрі. Робіть фізичні вправи прямо в робочому кріслі, які нагадують потягування.

Якщо хтось з рідних, близьких або товаришів по службі пропонує вам свою допомогу, то не потрібно нею нехтувати. Пересовування і перенесення тяжкості вам строго заборонені.

Потрібно відзначити так само, що робочий день вагітної жінки повинен складати не більше шести годин на добу. А поспіх, тиснява у транспорті, перевантаження на роботі протягом восьми і більше годин украй небажані.

Як ви самі розумієте, такі дії не підуть на користь ні матусі, ні малюкові.

Пам`ятайте також про те, що вагітна жінка повинна піти з роботи не пізніше, ніж за два місяці до пологів.

www.gen.su