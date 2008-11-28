У Тернополі викрито анестезіолога, який вимагав гроші

У Тернополі викрито лікаря-анестезіолога, який вимагав додаткову оплату за свої послуги.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся ДОЛІШНА, лікар комунального закладу охорони здоров’я у приміщенні медичної установи заявив чоловікові пацієнтки, що попередньо сплачена сума за його послуги у 100 грн. є недостатньою і вона повинна становити не менше 50 доларів. Чоловік після цього звернувся до правоохоронців.

Після проведеної перевірки прокуратура Тернополя порушила кримінальну справу за фактом незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги стосовно лікаря-анестезіолога.