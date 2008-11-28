Івано-Франківський медуніверситет став національним
11:26, 28 листопада 2008Країна
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Указ Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО постановив надати Івано-Франківському державному медичному університету статус національного і надалі іменувати його - Івано-Франківський національний медичний університет.
Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.
Президент надав університету статус національного, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Івано-Франківського державного медичного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки.
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