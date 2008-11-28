Вчені знайшли заміну антибіотикам

Олія, що міститься в траві орегано (материнці), здатне знищувати інфекції, зокрема смертельні, краще за антибіотики.

Британські учені виявили, що рослина орегано, яка, як правило, використовується як прянощі при готуванні їжі, бореться з багатьма важкими інфекціями ефективніше за такі антибіотики, як пеніцилін і стрептоміцин.

Фахівці з Університету Західної Англії в Брістолі разом з індійськими колегами виявили, що в маслі орегано міститься речовина карвакрол, завдяки якій трава має сильні антигрибкові і антибактеріальні властивості. Так, наприклад, карвакрол може бути антисептиком для води, зокрема, вбивати паразитів, які викликають порушення функцій кишечника, лікувати грибкові інфекції, такі як кандида (причина молочниці), а також знищувати метіциллін (резистентний золотистий стафілокок) - смертоносна бактерія, яка часто зустрічається у всіляких медустановах.

Карвакрол по своїй дії виявився набагато сильнішим 18 антибактеріальних препаратів, з якими його порівнювали учені. За словами дослідників, з масла орегано можна виготовляти антисептичний спрей для знищення золотистого стафілокока в лікарнях. Крім того, фахівці розглядають можливість використання масла цієї рослини для розробки дезинфікуючих пральних порошків.

У свою чергу канадські вчені вважають, що в майбутньому антибіотики можуть бути замінені супер-антитілами, для яких не буде перешкодою клітинна стінка, які зможуть проникати всередину кліток і знищувати там хвороботворні бактерії, віруси і токсини. Вони випробовують технологію модифікації антитіл, яка дозволяє їм вільно проникати в клітки і покидати їх.

Розповідаючи про технологію, яка розробляється в компанії, її президент Чарльз Морган відзначив: "Більшість значущих цілей для хвороби знаходяться усередині кліток". Очікується, що такі супер-антитіла будуть куди більш специфічними по відношенню до вірусів і бактерій, чим традиційні антимікробні препарати, а також менш токсичними.

Як вказали автори, у технології може бути і інше застосування. У експерименті їм вдалося створити білок, який проникав всередину лейкоцитів, блокував активність одного з ферментів, який викликає апоптоз, - програмовану загибель кліток. Таким чином, супер-антитіла зможуть допомогти і при багатьох захворюваннях з таким механізмом пошкодження, наприклад, при інфаркті і інсульті.

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