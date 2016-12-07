Міжнародний Червоний Хрест направив на окупований Донбас гуманітарну допомогу
13:37, 07 грудня 2016Країна
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Міжнародний комітет Червоного Хреста направив до тимчасово окупованих територій Донбасу близько 190 тонн гуманітарної допомоги.
МКЧХ направив на окуповані території Донбасу близько 190 тонн гуманітарної допомоги | УНІАН
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Twitter.
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«Через КПВВ «Новотроїцьке» пройшли на неконтрольовану територію 10 авто від «Червоного Хреста» з гумдопомогою вагою близько 190 тонн», - йдеться в повідомленні.
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