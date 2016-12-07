Міжнародний Червоний Хрест направив на окупований Донбас гуманітарну допомогу

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Twitter.

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«Через КПВВ «Новотроїцьке» пройшли на неконтрольовану територію 10 авто від «Червоного Хреста» з гумдопомогою вагою близько 190 тонн», - йдеться в повідомленні.