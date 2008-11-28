Фармацевтичні компанії блокують вихід на ринок дешевих ліків

Фармацевтичні компанії блокують вихід на ринок дешевих медикаментів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС (Neelie KROES), представляючи попередні результати дослідження щодо конкуренції на фармацевтичному ринку.

“Конкуренція на фармацевтичному ринку є життєво необхідною для людей, щоб вони отримували доступні та інноваційні медикаменти, щоб платники податків отримували кращу якість за гроші, сплачені на утримання системи охорони здоров’я”, - сказала комісар ЄС.

За даними Єврокомісії, дії фармацевтичних компаній з блокування доступу на ринок більш дешевих медикаментів привели до втрат 3 млрд. євро заощаджень європейців протягом 2000-2007 років.

Водночас, комісія зазначила, що фармацевтичні компанії використовували законні дії та численні патенти для зменшення конкуренції на ринку.

Так, для боротьби з доступом на ринок дешевших медикаментів однієї серії, великі компанії використовували численні ліцензії. На один з видів медикаментів було зареєстровано 1300 різних ліцензій.

При цьому власники оригінальних медикаментів часто втручалися в національні процедури щодо доступу на ринок схожих, але дешевших медикаментів.

Комісар зазначила, що за результатами виявлених дій Комісія готова відкривати антитрастові справи в будь-якому випадку, де буде чітко зафіксовано порушення антимонопольного законодавства ЄС.