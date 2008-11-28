На Чернігівщині - понад 1,5 тисячі ВІЛ-інфікованих

У Чернігівській області станом на 1 жовтня 2008 р. на обліку в лікувально-профілактичних закладах перебувало понад 1580 ВІЛ-інфікованих, серед яких 126 хворих на СНІД. У порівнянні з жовтнем минулого року їх кількість зросла, відповідно на 14% та 47%. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Серед ВІЛ-інфікованих Чернігівщини – 200 дітей до 14 років (у тому числі 19 хворих на СНІД), котрі були заражені від ВІЛ-інфікованих матерів. Крім того, також збільшилася частка осіб, котрі не можуть визначити, яким шляхом були заражені (близько 12% інфікованих).

Тільки за 9 місяців 2008 р. медичні заклади області взяли на облік понад 310 осіб, яким уперше встановлено діагноз ВІЛ, з них майже 50 – уже хворі на СНІД.

Упродовж січня-вересня цього року зареєстровано 72 випадки смертей від ВІЛ/СНІДу, що в розрахунку на 100 тисяч жителів становить 8,5 особи (за підсумками минулого року - 7,4). У 2007 році у Чернігівській області від хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, померло 85 осіб (0,3% загальної кількості померлих). Серед них чоловіків вдвічі більше, ніж жінок, переважна більшість померлих – міські жителі.