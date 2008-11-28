Запоріжжя: міліція вилучила 6000 доз отруйних ліків

У Запорізькій області співробітники міліції вилучили з незаконного обороту майже 6000 доз отруйних і сильнодіючих медпрепаратів і близько 700 кг прекурсорів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУМВС України в Запорізькій області, такий підсумок спецоперації "Батискаф", що проводилася управлінням по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків на території регіону впродовж місяця.

"У рамках спецоперації "Батискаф", співробітники УБНОН здійснювали перевірку аптек, хімічних і фармакологічних підприємств, а також складів та інших об`єктів, що легально працюють на ринках наркотичних препаратів і прекурсорів. У ході перевірки було виявлено загалом 20 фактів незаконного обороту отруйних і сильнодіючих медпрепаратів і прекурсорів, зокрема факти їх незаконного збуту в аптечній мережі", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що за підсумками перевірки правоохоронними органами порушено 22 кримінальні справи.

Так, зокрема встановлено, що на одному з підприємств регіону порушувалися як правила зберігання небезпечного прекурсору - соляної кислоти, так і її використання, й що особливо важливо - обліку.

Дані дії кваліфікуються як злочин, передбачений ст. 320 Кримінального кодексу України, - "Порушення правил обороту наркотичних речовин, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".

Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.