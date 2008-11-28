Нинішня криза у фармацевтичній галузі України створена штучно.

Про це сьогодні заявили представники фармацевтичної спільноти України на прес-конференції в УНІАН, присвяченій ситуації у галузі та дефіциту лікарських засобів у аптечних установах.

На думку голови асоціації підприємців Миколаївської та Херсонської областей, члена Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Олени ПРУДНІКОВОЇ, криза розпочалася з того моменту, коли уряд видав низку постанов, зокрема № 827, № 837, № 955, які призвели до руйнування чіткої системи функціонування фармацевтичної галузі.

“Ці документи ліквідували єдиний легітимний, відповідно до закону України “Про лікарські засоби”, орган державного контролю у фармацевтичній галузі – Державну інспекцію з контролю за якістю лікарських засобів МОЗ України, а його повноваження передані в незаконну структуру – Державну інспекцію лікарських засобів, яка підпорядкована Кабінету міністрів України. Це суперечить чинному законодавству. Відтак втрачено усі законні підстави для державного контролю за виробництвом, оптовою та роздрібною реалізацією та імпортом ліків”, – наголосила вона.

За словами О.ПРУДНІКОВОЇ, через неузгоджені, непрофесійні дії чиновників аптеки зараз можуть реалізувати лише третину необхідних лікарських засобів.

“Аптечний бізнес не такий вже прибутковий, як це позиціонується у нашій країні. При націнці у 30% аптека працює з рентабельністю у 1%. 80% аптечних закладів – у малого та середнього бізнесу, які опинилися у скрутній ситуації. Сьогодні вони не спроможні ані заплатити заробітну плату своїм працівникам, ані закупити товар, ані взяти кредит”, - сказала О.ПРУДНІКОВА.

Віце-президент Фармацевтичної асоціації України Василь ДУДАРЧУК звернув увагу на те, що масові перевірки аптечних закладів податковими органами мають силовий, здирницький характер, наслідком цих перевірок є безпідставні штрафи.

“Я закликаю владу звернути увагу на дії податкового відомства, у діях якого немає жодних правил. Є лише один “вовчий закон” – напасти та відібрати будь-яким шляхом. Не можна брудними руками, грабуючи власний народ, підприємців, наповнювати бюджет країни. Це є “гра по понятіям”, це – “бєспрєдєл”, – сказав В.ДУДАРЧУК.

Він також наголосив, що система, яка діяла у галузі раніше, паралізована, сільські аптеки не витримують конкуренції і масово закриваються. Так, за словами В.ДУДАРЧУКА, у Чернігівській області не працює вже 50% аптечних закладів, подібна ситуація склалася також на Волині.

У свою чергу, директор Об’єднання роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості Світлана БУНІНАК зауважила, що через критичну ситуацію у фармацевтичній галузі потерпають вітчизняні виробники ліків. За її словами, якщо закриються аптеки, то фармвиробники працюватимуть (і вже сьогодні працюють) фактично на склади.

Професор Національного медичного університету ім.О.Богомольця Микола СЯТИНЯ вважає, що нинішня ситуація у фармацевтичній галузі України нагадує ситуацію радянських часів, і зокрема, так звану “справу лікарів”. “У нас же хтось захотів погратися у “справу фармацевтів”, - сказав він, додавши, що “проблема у галузі створена штучно, однак хаос, який зараз ми спостерігаємо, зачіпатиме кожного з нас. Нові розпорядження зруйнували чітку систему контролю та якості медикаментів, яку визнано ВООЗ та у Європі". За його словами, ці документи вже призвели до дефіциту ліків, поставили під питання безпечність та якість медикаментів.

Заступник директора КП “Фармація” Ольга БУНЯ наголосила, що аптеки змушені будуть встановлювати максимальні націнки і на дешеві, і на дорогі ліки, щоб хоч якось вижити.

Представники фармакологічної галузі заявили, що нині відбувається “вимивання” і дорогих, і дешевих лікарських засобів, а штучний дефіцит ліків сягнув уже 40%, і продовжує невпинно зростати.

Вони закликали уряд України зупинити дію постанов від 10.09.2008 № 827, № 837 від 17.10.2008 року та № 955 в частинах, що суперечать нормам Конституції України та чинному законодавству, а також припинити незаконні, на їхню думку, втручання у господарську діяльність аптек та безпідставні перевірки, які дестабілізують роботу фармацевтичної галузі України.