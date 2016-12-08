В Україні розпочато відбір партнерів для підвищення енергоефективності лікарень

Як повідомляється на сайті GIZ, метою проекту є модернізація українських лікарень із застосуванням демонстраційних підходів, а бюджет проекту становить 3 млн дол. До участі запрошуються мотивовані партнери для спільної роботи, щоб підвищити рівень енергоефективності в лікарнях.

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На сайті німецького бюро кажуть, що більш ніж 1000 лікарень є найбільш енергозатратними громадськими установами, а деякі лікарні витрачають 20% свого бюджету на енергоносії.

Очікується, що лікарні в партнерських регіонах стануть лідерами у сфері енергоефективності і поширять приклади найкращої практики серед інших лікарень України.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко і представник Німецького товариства з міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ) Сабіне Мюллер підписали угоду про реалізацію проекту «Інтегрований розвиток міст України» на суму 5,85 млн євро.

Довідка УНІАН. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням Федерального уряду Німеччини підтримує процес перетворень в Україні з 1993 року. Зараз GIZ працює приблизно в 20 населених пунктах України за дорученням чотирьох німецьких міністерств, Європейського Союзу і Британського департаменту міжнародного розвитку (DFID). В Україні GIZ налічує близько 150 місцевих і міжнародних фахівців. Близько 25 інтегрованих і реінтегрованих тимчасових фахівців надають підтримку органам державного управління, торговим палатам і середнім підприємствам. З 2009 року GIZ має постійне Бюро в Україні.