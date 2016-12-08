Держсекретарем Міністерства охорони здоров'я обрали Шолойко

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії вчора.

Читайте такожЗ'являться Україні госпітальні округи: МОЗ знову переніс дату впровадженняНа даний момент Шолойко є заступником директора з реєстрації фармаконагляду державного підприємства "Державний експертний центр".

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Також конкурсна комісія повинна була обрати резервного кандидата, який протягом року мав би право бути призначеним держсекретарем, якщо Шолойко відмовиться від посади або станеться форс-мажор, але інші кандидати не набрали мінімально необхідну кількість балів.

Сама Шолойко набрала всього 11,74 балів із 20 можливих, у зв'язку з чим комісія має намір рекомендувати Кабінету Міністрів призначити її держсекретарем з випробувальним терміном.

Раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря і 4 замгоссекретарей. До призначення держсекретарів, їх повноваження виконують заступники міністрів - керівники апаратів, але не довше ніж до 1 січня 2017 року. У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.