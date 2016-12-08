Новообраний держсекретар МОЗ Шолойко замішана у корупційних схемах - Супрун
Міністерству охорони здоров'я України обрали Державного секретаря Наталю Шолойко, але глава відомства Уляна Супрун заявила, що в обраної чиновниці присутній конфлікт інтересів.
Про це в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.
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«Ми категорично не згодні з результатами конкурсу і бачимо системні прорахунки в процедурі його проведення, яка не є досконалою і потребує ретельного доопрацювання. За даними Моніторингової місії ДоброЧесно, особа, яку обрали держсекретарем МОЗ не може займати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім'я фігурує у корупційних схемах», - написала Супрун, додавши, що не може працювати з людьми, яких поставлено під сумнів або вони є корумпованими.
Разом з тим, Супрун зазначила, що процес необхідних змін вже ініційовано на урядовій нараді у понеділок, підтриманий вчора.
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«Ми переконані, що результатом стане більш зрозумілий, прозорий і чесний процес обрання гідних державних секретарів не тільки для МОЗ!», - резюмувала вона.
Зазначимо, що державним секретарем Міністерства охорони здоров'я була обрана Наталія Шолойко, яка є заступником директора з реєстрації фармаконагляду ДП «Державний експертний центр».