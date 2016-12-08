За час війни на Донбасі загинули 9 733 людини та 22 720 поранено - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в 16-й доповіді щодо прав людини моніторингової місіїОрганізації Об'єднаних Націй в Україні, презентованій в четвер.

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"Загалом з середини квітня 2014 року по 15 листопада 2016 року у зоні конфлікту Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 32 453 жертви серед Збройних сил України, цивільного населення та членів озброєних груп. Ця кількість включає 9733 особи, що загинули, та 22 720 поранених", - йдеться у доповіді.

Також сказано, що за період між 16 серпня та 15 листопада 2016 року було задокументовано 164 жертви збройного конфлікту серед цивільного населення. Це на 13% менше, ніж упродовж попереднього звітного періоду і пов'язано з досягненням повторної домовленості про режим припинення вогню з 1 вересня 2016 року.

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"У жовтні на територіях, які контролюються озброєними групами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини нарахувало у вісім разів більше жертв серед цивільного населення, ніж на територіях, які перебувають під контролем уряду (України) у зоні конфлікту", - зауважили в Моніторинговій місії ООН.

Також в місії підкреслили, що ризики отримання ушкоджень чи загибелі лишаються високими для цивільного населення на територіях, які контролюються бойовиками.