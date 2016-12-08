Вікова дискримінація є в Україні найсуттєвішою - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати загальнонаціонального соціологічного дослідження "Права людини в Україні" були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Читайте такожЗахист прав дітей відходить на другий план у діяльності центральної та місцевої влади32,7% респондентів відповіли, що найбільшої дискримінації зазнають люди з обмеженими фізичними можливостями. Наявність дискримінації за майновим станом відзначили 24,4% респондентів, за ознаками сексуальної орієнтації - 21,6%, за статтю - 20,4%, за станом здоров’я - 20,3%, за політичними поглядами - 19,9%, за національністю - 14,8%, за релігійними поглядами - 12,2%, за статусом вимушених переселенців - 11,8%, за місцем проживання - 7,3%, за громадянством - 5,8%, за сімейним станом - 4,4%.

У той же час, 12,8% учасників дослідження відповіли, що в Україні нікого не дискримінують, а 13,7% відповіли, що їм важко сказати, який вид дискримінації є найбільшим в Україні.

Читайте такожПідписано закон щодо соцзахисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідамиДослідження було проведено з 22 жовтня по 6 листопада 2016 року Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірмою “Юкрейніан Соціолоджі Сервіс” на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з ГО “Центр інформації про права людини” і Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Читайте такожГендерна ідеологія руйнує сім'ю - німецький соціологУсього було опитано 2002 респондента за квотною загальнонаціональною вибіркою, яка за областями України, типами поселення, статтю та віком репрезентує доросле населення України від 18 років.

Опитування проводилось у всіх областях України, Києві та контрольованих українською владою районах Донецької і Луганської областей. Максимальна похибка не перевищує 2,2 відсотка.