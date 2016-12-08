Інтернет-портал "Сирітству – ні!" працює вже 7 років

У ході заходу координатор Гуманітарного штабу Римма Філь та керівник програми «Сирітству – ні!» Євгенія Рзаєва представлять результати роботи порталу www.sirotstvy.net.

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Які тенденції усиновлення в Україні? З якими проблемами стикаються українці при усиновленні? Що вдалося зробити Фонду Ріната Ахметова за 7 років завдяки роботі всеукраїнського порталу національного усиновлення? На ці та інші питання будуть дані відповіді під час брифінгу.

У брифінгу візьме участь представник департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України.

Акредитація журналістів за телефоном +38(063) 235 47 13 або за адресою електронної пошти amoskvitina@fdu.org.ua.

Відбудеться прес-брифінг в ІА «Українські новини», вул. Еспланадна, 20.