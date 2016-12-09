Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 1 072 українським жінкам

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв звання «Мати-героїня» 1 072 українським жінкам.

Як повідомили в пре-службі глави держави, почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятеро і більше дітей, створили належні умови для виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.

Читайте такожПорошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 458 жінкамТак, звання «Мати-героїня» удостоєні 54 жінки із Вінницької області, 86 - Волинської області, 18 - Дніпропетровської області, 10 - Донецької області, 2 - Житомирської області, 190 - Закарпатської області, 18 - Запорізької області, 60 - Івано-Франківської області, 27 - Київської області, 21 - Кіровоградської області, 6 - Луганської області, 83 - Львівської області, 14 - Миколаївської області, 65 - Одеської області, 10 - Полтавської області, 151 - Рівненської області, 25 - Сумської область, 26 - Тернопільської області, 25 - Харківської області, 6 – Херсонської області, 43 - Хмельницької області, 21 - Черкаської області, 76 – Чернівецька область, 21 - Чернігівської області та 14 жінок з міста Київ.