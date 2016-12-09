Франція передала Інституту травматології та ортопедії НАНУ медобладнання

Французька Республіка передала Інституту травматології та ортопедії Національної академії наук України медичне обладнання вартістю 15 тисяч євро.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала посол Франції в Україні Ізабель Дюмон на прес-конференції в інституті.

Посол розповіла, чому саме було обрано Інститут травматології та ортопедії для надання допомоги.

"Ми довідалися, що від початку подій, які відбувалися на Майдані, ви приймали в стінах вашого інституту людей, які постраждали в тих подіях, а саме людей, які обстоювали європейський вибір України", - сказала Дюмон і зазначила, що це має велике значення для Франції, яка не могла лишитись осторонь.

Читайте такожЗ початку року 867 учасників АТО пройшли реабілітаційне лікування"Тому ми вирішили зробити свій внесок у ту добру справу, яку ви робите, у вигляді цієї допомоги, яку ми сьогодні раді вручити вам разом із полковником Крістіаном Бартленом (аташе з питань оборони посольства - УНІАН)", - повідомила посол.

Вона сказала, що йдеться, можливо, про не дуже великий обсяг допомоги, загальна вартість якої становить близько 15 тис. євро, але ця допомога включає 10 спеціалізованих ліжок для лікування поранених, хірургічні матеріали, операційне обладнання та медикаменти.

Кошти на медичне обладнання в рамках відповідних програм виділило Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку Франції.

У 2016 році допомога Франції в цьому напряму складає вже понад 400 тис. євро. Завдяки виділеним коштам в Україні уже реалізовано цілу низку проектів.

Своєю чергою директор інституту Георгій Гайко подякував уряду Франції за допомогу. "Це нас підтримує й морально, і матеріально", - сказав він.

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Гайко розповів, що ті ушкодження, які отримують українські військові на Донбасі, не можна порівняти з пораненнями, які були в солдатів під час Другої світової війни, бо ушкодження українських військових спричинені внаслідок вибухів мінно-вибухових пристроїв.

Також Гайко сказав, що допомога інституту дуже потрібна, бо лише зараз на стаціонарі в закладі перебуває близько 600 хворих. Також інститут надає допомогу хворим у інших воєнних шпиталях.